Крушение Ан-148 в Подмосковье: опубликован список и фото членов экипажа самолета

Причины падения самолета пока не называются. Известно, что перед вылетом он прошел традиционную проверку.

Опубликован список членов экипажа пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевшего крушение в Подмосковье 11 февраля.

Фамилии членов экипажа и их фото обнародовал Telegram-канал Mash, пишет Апостроф.

Валерий Губанов - командир экипажа;

Сергей Гамборян - второй пилот;

Анастасия Славинская – бортпроводник;

Виктория Коболь – проводник;

Олег Сергеев – техник;

Андрей Рябинин – техник.

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Самолет выполнял рейс из Домодедово в Орск и потерпел крушение в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Среди пассажиров был один ребенок.

Причины падения самолета пока не называются. Известно, что перед вылетом он прошел традиционную проверку. Специалисты признали самолет технически исправным.