Крушение Ан-148 в Подмосковье: опубликован список и фото членов экипажа самолета
17:08, 11 февраля 2018
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Причины падения самолета пока не называются. Известно, что перед вылетом он прошел традиционную проверку.
Обломки АН-148 в Подмосковье / фото REUTERS
Опубликован список членов экипажа пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевшего крушение в Подмосковье 11 февраля.
Фамилии членов экипажа и их фото обнародовал Telegram-канал Mash, пишет Апостроф.
На фото Сергей Гомборян
Валерий Губанов - командир экипажа;
Сергей Гамборян - второй пилот;
Анастасия Славинская – бортпроводник;
Виктория Коболь – проводник;
Олег Сергеев – техник;
Андрей Рябинин – техник.
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Самолет выполнял рейс из Домодедово в Орск и потерпел крушение в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Среди пассажиров был один ребенок.
Причины падения самолета пока не называются. Известно, что перед вылетом он прошел традиционную проверку. Специалисты признали самолет технически исправным.
На фото Анастасия Славинская
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Новость в сюжете: Падения пассажирского Ан-148 в Подмосковье