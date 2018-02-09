Украшенное янтарем: журналисты рассказали об изысканном платье первой леди Украины на Венском балу (фото, видео)

17:11, 09 февраля 2018
Общество
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Порошенко с супругой Мариной на балу / фото facebook.com/Альона Яхно

Платье Марина Порошенко заказала три года назад на случай торжественных событий. Дизайн разрабатывался специально для первой леди. Об этом ТСН рассказали в ателье Виктории Гресь.

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Платье сшито из шелковой органзы со шлейфом, отложной воротник украшен янтарем, хрусталем, сердоликом и пайетками. Все камушки для платья дизайнер искала самостоятельно.

О том, сколько стоило платье, в ателье не рассказали. Заказать такое же, говорят, получится вряд ли, ведь шили этот наряд на заказ и специально под стиль Марины Порошенко.

Отметим, что ранее сообщалось, что платье от Лилии Пустовит, однако помощница Марины Порошенко сообщила ТСН, что это не так.

Как сообщал УНИАН, президент Украины так и не танцевал на Венском балу. По правилам торжественного мероприятия, гостям танцевать было необязательно. Чем и воспользовались Марина и Петр Порошенко.

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Теги: #Венский бал#Марина Порошенко платье