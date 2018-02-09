Появилось видео, как Порошенко с женой прибыли на Венский бал

11:42, 09 февраля 2018
Политика
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Президент с супрогой во время Венского бала / strana.ua

Читайте такжеАктивистка Femen разделась на Венском балу из-за Порошенко Перед началом бала Петр Порошенко с супругой и другими высокими гостями, в том числе,  президент Австрии Александер Ван дер Беллен, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и другие поучаствовали в короткой фотосессии перед журналистами. 

Как пишет Страна, президент Украины так и не станцевал на балу. По правилам торжественного мероприятия, гостям Венского бала танцевать было необязательно. Чем и воспользовались Марина и Петр Порошенко. 

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Теги: #Венский бал