Появилось видео, как Порошенко с женой прибыли на Венский бал
11:42, 09 февраля 2018Политика
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Петр и Марина Прошенко не танцевали, а наблюдали за танцующими с балкона.
Президент с супругой во время Венского бала / strana.ua
В столице Австрии прошел знаменитый Венский бал. На него впервые был приглашен Президент Украины.
Читайте такжеАктивистка Femen разделась на Венском балу из-за Порошенко Перед началом бала Петр Порошенко с супругой и другими высокими гостями, в том числе, президент Австрии Александер Ван дер Беллен, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и другие поучаствовали в короткой фотосессии перед журналистами.
Как пишет Страна, президент Украины так и не станцевал на балу. По правилам торжественного мероприятия, гостям Венского бала танцевать было необязательно. Чем и воспользовались Марина и Петр Порошенко.
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