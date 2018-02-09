Появилось видео, как Порошенко с женой прибыли на Венский бал

Петр и Марина Прошенко не танцевали, а наблюдали за танцующими с балкона.

В столице Австрии прошел знаменитый Венский бал. На него впервые был приглашен Президент Украины.

Читайте такжеАктивистка Femen разделась на Венском балу из-за Порошенко Перед началом бала Петр Порошенко с супругой и другими высокими гостями, в том числе, президент Австрии Александер Ван дер Беллен, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и другие поучаствовали в короткой фотосессии перед журналистами.

Как пишет Страна, президент Украины так и не станцевал на балу. По правилам торжественного мероприятия, гостям Венского бала танцевать было необязательно. Чем и воспользовались Марина и Петр Порошенко.