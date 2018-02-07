Для этого Житомирский городской глава Житомира Сергей Сухомлин издал соответствующее распоряжение.

Для должностных лиц Житомирского горсовета разработали новый кодекс этического поведения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ обнародовали на сайте горсовета. Для этого Житомирский городской глава Житомира Сергей Сухомлин издал соответствующее распоряжение.

В этом документе говорится об утверждении кодекса этического поведения должностных лиц исполнительных органов городского совета.

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До этого в горсовете действовал этический кодекс, введенный еще в 2009 году.

Согласно новому кодексу, чиновники, в частности, должны уважать народные обычаи и национальные традиции, не должны нецензурно выражаться и повышать голос.