Для должностных лиц Житомирского горсовета разработали новый кодекс этического поведения

19:41, 07 февраля 2018
Общество
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До этого в горсовете действовал этический кодекс, введенный еще в 2009 году / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ обнародовали на сайте горсовета. Для этого Житомирский городской глава Житомира Сергей Сухомлин издал соответствующее распоряжение.

В этом документе говорится об утверждении кодекса этического поведения должностных лиц исполнительных органов городского совета.

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До этого в горсовете действовал этический кодекс, введенный еще в 2009 году.

Согласно новому кодексу, чиновники, в частности, должны уважать народные обычаи и национальные традиции, не должны нецензурно выражаться и повышать голос.

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