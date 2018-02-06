В Житомире льготные категории детей будут бесплатно кататься на городском катке - горсовет

Городской каток будет работать до 28 февраля этого года.

В Житомире льготные категории детей в отдельные дни будут кататься на городском катке бесплатно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, городской каток будет работать до 28 февраля этого года.

Бесплатно посетить каток с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 смогут дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. Для этого они должны лишь показать документы, подтверждающие их право на льготу.

Детям из семей участников антитеррористической операции Центром АТО Житомирского городского совета на каток выдают соответствующее приглашение.

Льгота распространяется и на детей военнослужащих, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей.

«В целом же, во время рождественских и новогодних праздников каток в центре Житомира посетили 5 тысяч. 338 житомирян и гостей города», - отмечают в горсовете.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря прошлого года в центре Житомира на углу улиц Михайловской и Лятошинского открыли каток с искусственным льдом. Цены на услуги здесь разнятся в зависимости от времени катания и дня недели. Коньки можно брать напрокат, а можно использовать собственные. Среди прочего, здесь есть прокат коньков, а для тех, кто пришел с собственными, билет дешевый. Также вблизи катка есть пункты проката. За катком осуществляется круглосуточное видеонаблюдение.