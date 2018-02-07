В Житомире экспонируется выставка международного канадско-украинского фотопроекта "Эмигрантки"

В Житомире экспонируется выставка международного канадско-украинского фотографического проекта «Эмигрантки».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, выставку посвятили теме эмиграции украинских женщин и их опыту проживания за границей.

Фотопроект экспонируется в крупнейшем в Житомире арт-пространстве «Гнатюк Арт Центр». Речь идет о 20 авторских фото, на которых изображены украинские эмигрантки в национальных костюмах.

"Как видим, на фото украинский костюм символизирует сущность, культурную принадлежность, а также весь позитивный и негативный опыт, привезенный из дома. Отдельной частью являются реальные истории из жизни эмигранток. Все вместе они призваны рассказать, насколько далекими могут быть ожидания от реальности во время пребывания за границей», - цитирует пресс-служба горсовета координатора этой выставки Оксану Давыденко.

На выставке представлены истории эмигранток из реальной жизни. Фото снимали в Канаде, но речь идет об опыте украинок из разных стран.

Автором этого проекта является Независимая Медиа Платформа «НАШИ» (Канада), которая ставит себе целью рассказывать о современности и истории украинской эмиграции.