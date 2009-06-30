Группа студентов института физкультуры занимались разбоем

В Донецке задержана группа студентов Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и спорта, которые занимались разбоем на территории города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

«На этой неделе была задержана группа студентов из института физкультуры, которые занимались разбоем на территории города», – сказал он, уточнив, что «два человека арестованы, остальными сейчас занимаются органы внутренних дел. Предварительно банда состояла из 5 человек».

По мнению А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, преступная деятельность студентов связана, прежде всего, с тем, что в вузе не проводилась должная воспитательная работа. «Это еще раз говорит о том, что в высшем учебном заведении воспитательная работа проводится не на достаточно высоком уровне. По профессиональным качествам мы готовим специалистов, но в первую очередь мы должны готовить достойных людей украинского общества… К сожалению, это не получается», – отметил мэр Донецка.