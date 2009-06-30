Сколько стоит аренда квартир в Киеве (по районам)

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве с 22 по 28 июня т.г. снизилась на 1,44% (6 долл.) - 425 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 6 долл. – до 411 долл., 2-комнатных – снизилась на 9 долл., до 605 долл., 3-комнатных – снизилась на 15 долл., до 732 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл. – до 324 долл., 2-комнатных – снизилась на 4 долл., до 594 долл., 3-комнатных – снизилась на 6 долл., до 714 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 4 долл. – до 257 долл., 2-комнатных – снизилась на 7 долл. – до 336 долл., 3-комнатных – снизилась на 9 долл. – до 522 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 278 долл., 2-комнатных – снизилась на 2 долл., до 371 долл., 3-комнатных – снизилась на 5 долл., до 509 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 4 долл. – до 246 долл., 2-комнатных – снизилась на 5 долл. – до 340 долл., 3-комнатных – снизилась на 8 долл., до 437 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл. – до 266 долл., 2-комнатных – снизилась на 8 долл. – до 392 долл., 3-комнатных – снизилась на 3 долл. – до 457 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 6 долл. – до 284 долл., 2-комнатных – снизилась на 9 долл. – до 384 долл., 3-комнатных – снизилась на 3 долл. – до 454 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 4 долл. – до 274 долл., 2-комнатных – снизилась на 7 долл., до 369 долл., 3-комнатных – снизилась на 5 долл., до 457 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 5 долл. – до 258 долл., 2-комнатных – снизилась на 5 долл., до 354 долл., 3-комнатных – снизилась на 8 долл., до 431 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 268 долл., 2-комнатных – снизилась на 3 долл., до 358 долл., 3-комнатных – снизилась на 9 долл. – до 464 долл.

Объем предложений от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в десяти районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 17%, Печерском – 13%, Дарницком – 12%, Оболонском – 9%, Днепровском – 9%, Соломенском – 11%, Голосеевском – 8%, Святошинском – 8%, Деснянском – 7%, Подольском – 6%.

Как сообщал УНИАН, в мае т.г. средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 1,3% (6 долл.) – до 432 долл. за квартиру в месяц. За 2008 год средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 37,79%, или 368 долл., – до 607 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 г. занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.