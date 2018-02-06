Женщины-музы: как проходит Украинская неделя моды (фото, видео)

Свои коллекции сезона осень-зима 2018/2019 показали Iva Nerolli, Katerina Kvit, Ksenia Schnaider, Queens и Bobkova.

В понедельник, 5 февраля, в Киеве прошел третий день Ukrainian Fashion Week.

В Мыстецьком Арсенале свои коллекции сезона осень-зима 2018/2019 показали Iva Nerolli, Katerina Kvit, Ksenia Schnaider, Queens и Bobkova.

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Новая коллекция бренда Iva Nerolli стала посвящением всем женщинам-музам, не перестающим вдохновлять своих мужчин на новые подвиги. Дизайнер сделала акцент на контрастах. В ее коллекцию осень-зима 2018/2019 вошли: юбки и брюки в клетку и прозрачные блузы.

Дизайнер Ива Неролли создала бренд, название которого созвучно с ее именем, в 2017 году. Кроме женской одежды дизайнер также разрабатывает и мужскую.

В новой коллекции дизайнера Екатерины Квит Katerina Kvit присутствуют асимметричные платья, объемные куртки, а также удлиненные пиджаки, выполненные из бархата и костюмной ткани.

Дизайнер бренда Queens Анастасия Ершова в коллекции сезона осень-зима 2018/2019 решила выйти за рамки классической женственности и объединить эпоху прошлого и современности. В коллекции представлены материалы совершенно разных фактур - кашемир, кожа, пайетки, коттон, лен, болонья, органза, а вышивка гладью и ришелье выполнена путем современных технологий.