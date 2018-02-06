Украинские дизайнеры рассказали, что будет модным этой осенью и следующей зимой (видео)

Несмотря на морозную погоду, женщинам предлагают надевать легкие шелковые платья темных тонов с яркими принтами.

В Киеве стартовала неделя украинской моды, на которой дизайнеры представят свои коллекции осень-зима 2018/2019.

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Несмотря на морозную погоду, женщинам предлагают надевать легкие шелковые платья темных тонов с яркими принтами. Главным цветом этой осени и следующей зимы будет черный. Также в моде - серый, темно-синий и темно-зеленый.

Во время Ukrainian Fashion Week 2018/19, состоятся показы коллекций более 50 дизайнеров. Ukrainian Fashion Week, открылся в субботу 3 февраля в Мыстецком Арсенале, и продлиться до четверга, 8 февраля.