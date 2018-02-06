Сегодня день ангела отмечают Оксаны

Считается, что женщины с таким именем сильные и независимые, но при том - чувственные и преданные.

Сегодня, 6 февраля церковь отдает честь памяти преподобной Ксении Римлянки, а женщины с именем Оксана празднуют именины.

Имя Оксана происходит от древнегреческого и переводится как «путешественница» или «чужестранка». Кроме того, его часто трактуют, как «гостеприимная». Считается, что женщины с таким именем сильные и независимые, но при том - чувственные и преданные.

Известно, что Оксана является разговорной формой имени Ксения и широко используется как самостоятельное имя.

Как сообщалось в материале УНИАН, еще на заре Христианства возникла традиция давать ребенку имя одного из святых. Считается, что святой, в честь которого нарекают ребенка, становится его другом и защитником. День, в который церковно отмечают память святого, имя которого носит христианин, называется именинами, или Днем Ангела.