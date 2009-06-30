В Киеве будет жарко
13:11, 30 июня 2009Общество
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Прогноз на среду
Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В южной части и западных областях местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.
Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 13-18°, на юге до 22°, днем 25-30°, в южной части и в Закарпатье до 33°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 17-22°.
В Киевской области в среду осадков не ожидается. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 28-30°.
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