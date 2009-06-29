Президент России подписал закон о сделке с правосудием

Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", принятый Государственной думой 5 июня 2009 г. и одобренный Советом Федерации 17 июня 2009 г., сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу президента. Это закон, предполагающий введение особого порядка вынесения судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве - так называемой сделки с правосудием.

Закон направлен на противодействие организованным формам преступности путем привлечения правоохранительными органами к сотрудничеству лиц, состоящих в организованных группах и преступных сообществах, на условиях сокращения им уголовного наказания и распространения на них мер государственной защиты.

В Уголовный кодекс вносится поправка, согласно которой к смягчающим обстоятельствам относится активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления.

При заключении досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии таких смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого наказания. Если соответствующей статьей предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды наказания не применяются.