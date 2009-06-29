Храм для воинов-афганцев начали строить в Черкассах

В центре Черкасс на площади Славы начались работы по строительству мемориальной Свято-Сретенской церкви, которая сооружается в память о погибших в Афганистане и других «горячих точках».

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Черкасского городского союза ветеранов Афганистана Игорь ПАВЛОВ, решено было построить именно Свято-Сретенскую церковь, поскольку Сретенье отмечается 15 февраля, и именно в этот день были выведены войска из Афганистана. По размерам церковь будет достигать около 50 квадратных метров (размеры сооружения – семь на семь метров), высота - 21 метр, с золотыми куполами и колокольней. Вся конструкция будет выполнена по современным технологиям. Кроме того, в здание вмонтируют четыре больших витража, а в центре будет размещен образ Божьей Матери Покрова.

По словам И.ПАВЛОВА, проект церкви был разработан еще семь лет назад, процесс строительства задерживался из-за оформления документации.

На разработку проекта строительства мемориальной церкви в прошлом году из городского бюджета Черкасс было выделено 120 тысяч. В этом году, по словам председателя союза ветеранов Афганистана, заложено 200 тысяч гривен. По предварительным подсчетам, строительство церкви будет стоить около двух миллионов гривен. Хотя И.ПАВЛОВ надеется уложиться в меньшую сумму, поскольку значительный объем работ будет выполняться членами союза ветеранов.

Кроме строительства церкви, по его информации, будет реконструирован памятник воинам-интернационалистам, расположенный на этой же площади. В частности, в проекте предусмотрено поднять его на 60 см, а также обрамить своеобразным венцом, изготовленным из стали.

Ветераны Афганской войны надеются завершить все работы по реконструкции памятника воинам-интернационалистам и возведению церкви к 15 февраля 2010 года – 21-й годовщине со дня вывода войск из Афганистана.

Справка УНИАН. В Черкассах проживает около 1600 воинов-интернационалистов и свыше 1300 ветеранов Афганской войны.