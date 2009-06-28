Во Львове открыт первый в Украине музей-тюрьма

Сегодня Служба безопасности Украины и Центр исследований освободительного движения открыли во Львове первый в Украине музей-тюрму - «Тюрьма на Лонцкого».

К памятнику Жертвам коммунистических репрессий были положены цветы от Президента Украины, руководства СБУ и местной власти. Панихиду отслужили представители главных христианских конфессий Львова.

На вече, которое состоялось возле памятника Жертвам коммунистических репрессий, выступили председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, председатель Львовской ОГА Николай КМИТЬ, председатель Львовского областного совета Мирослав СЕНИК, городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ, министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК, бывшие политзаключенные Юрий ШУХЕВИЧ и Ирина КАЛИНЕЦ, директор Центра исследований освободительного движения Руслан ЗАБИЛЫЙ.

«Власти сменяли друг друга на украинской земле, их объединяло стремление избавиться от всего украинского, растворить национальную идентичность нашего народа. Поэтому кто бы ни руководил в тюрьме: польская ли полиция, немецкое ли гестапо, советское ли НКВД-КГБ - ее основными узниками оставались борцы за независимость, участники освободительного движения. Львовская «Тюрьма на Лонцкого» на протяжении нескольких десятилетий была не столько тюрьмой, столько застенком, где совершались преступления против человечества, о которых мы не вправе забыть», - отметил, выступая перед львовянами В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Городской председатель Львова А.САДОВЫЙ, в свою очередь, поблагодарил Центр исследований освободительного движения за создание экспозиции и пообещал поддержку в последующем создании Центром Мемориала.

«Из бюджета Львова в 2009 году будет выделено 1 млн. 200 тыс. гривен для Мемориала, 800 тыс. грн. – из бюджета общего развития, 400 тыс. грн. – из общего бюджета», - сообщил А.САДОВЫЙ.

Начальную экспозицию Мемориала «Тюрьма на Лонцкого» - камеру-одиночку, камеру смертников, кабинет следователя, недавно рассекреченые «расстрельные списки» и архивные дела одного из самых известных узников – отца Николая Хмилевского, руководителя подпольной греко-католической церкви и члена парламента Украины – Украинского главного освободительного совета - расположено на первом этаже дома бывшей тюрьмы, где максимально сохранен аутентичный вид тюрьмы, которая не изменена с тех пор, когда здесь находились политические узники.

Справка УНИАН. «Тюрьме на Лонцкого» во Львове 85 лет. Это была наибольшая тюрьма в городе, которая на протяжении всего периода борьбы украинской нации за собственную государственность была олицетворением жестокости оккупационных режимов на Западной Украине: здесь содержались тюрьмы польского, немецкого и советского режимов. В трагические дни конца июня 1941 года здесь было уничтожено больше всего политических узников в Западной Украине – 1645, что составляло 41 процент всех убитых узников Львова.

Во времена немецкой оккупации здесь размещалась следственная тюрьма, где проводились допросы. После Второй мировой войны тюрьма использовалась советскими карательно-репрессивными органами для содержания пленных повстанцев во время следствия. После провозглашения независимости Украины здесь был расположен следственный изолятор СБУ.