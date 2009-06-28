Стрельба в киевском ресторане

Вчера поздно вечером один из посетителей киевского ресторана “Казачок” стрелял на стоянке для машин в посетителей ресторана из травматического оружия.

Как сообщили УНИАН в Дарницком райуправлении милиции, на место инцидента выезжала милиция, были опрошены свидетели. По предварительным данным, стреляли из травматического оружия в воздух. В тоже время свидетель происшествия К., пожелавший остаться неизвестным, сообщил УНИАН, что стрелявший целился именно в людей.

“Этот человек чуть не въехал в машину, которая выезжала со стоянки. Ему сделали замечание, а он начал на всех кричать, достал оружие и начал стрелять”, - сказал собеседник агентства. ”Когда все люди попрятались, он начал стрелять в воздух”, - добавил он.

По словам свидетеля происшествия, никто из посетителей не пострадал. Свидетель К. также сообщил, что в связи с конфликтом он подал заявление в Дарницкий райотдел милиции. Он также отметил, что не знает, кто именно стрелял. Обстоятельства происшествия выясняются.

Некоторые СМИ сообщили, что в стрельбе принимал участие сын Президента Андрей ЮЩЕНКО, однако в Дарницком райуправлении милиции эту информацию опровергли. “Это какая-то клевета”, - сказали в милиции.

Свидетель инцидента также подтвердил УНИАН, что сын Президента не принимал участия в стрельбе.