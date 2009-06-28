В Тернополе открылась выставка раритетных конституций

В Тернополе по случаю Дня Конституции открылась выставка раритетных конституций.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Тернопольском областном архиве, в экспозиции представлены старые конституции Австрии и Польши тех времен, когда Тернопольская область входила в состав этих государств, конституционные акты УНР, проект Конституции ЗУНР. Также на выставке можно ознакомиться с Конституцией УССР и современной Конституцией Украины.

Самой старой конституцией, из представленных в экспозиции, является Конституция Филиппа Орлика, которая недавно вышла из печати в одном из издательств.

Те, кто хочет подробнее ознакомиться с представленными на выставке документами, смогут это сделать в читальном зале.