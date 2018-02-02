Три года без Кузьмы Скрябина: самые яркие цитаты музыканта

Кузьму знают как человека с острым языком. Его фразы стали крылатыми для миллионов украинцев.

Ровно три года назад, 2 февраля 2015 года, в ужасной автокатастрофе на Днепропетровщине погиб украински певец и музыкант Андрей Кузьменко, больше известный как Кузьма Скрябин. Но при жизни Кузьма успел сказать много вещей, которые запомнились миллионам украинцев.

"Максимум" собрал самые яркие цитаты музиканата.

О творчестве

"Больше ничего не умею, как рифмовать слова и под музыку выкладывать какие-то идеи. Порой они мудрые и глубокие, а порой – поверхностные и ржачные. Но в них всегда есть суть".

"Можно опустить руки, сказать: нет денег, нет желания... А можно засучить рукава и уже сейчас начинать строить свое будущее".

О патриотизме и войне

"Я возненавидел наших политиков, ибо они лицемеры. Я возненавидел Россию, к которой всегда относился толерантно. Я никогда в жизни не поеду в Крым. Для меня это предательство со стороны Крыма. Будто взяли и вывернули наружу старые солдатские кальсоны".

"Я в свои 46 лет понимаю, что нейтральным быть нельзя. После месяцев войны получается, что есть два параллельных мира: в одном идет война, а в другом – она не идет. Причем на территории одной страны. В одном – гибнут люди, а во втором – абсолютно не поменяли способ своей жизни: ходят по салонам красоты, по дорогим ресторанам, ведут светские беседы, тратят деньги и абсолютно не переживают ни материально, ни духовно за то, что происходит в нашей стране. Война не может быть на какой-то определенной части территории, если она заходит, то это беда для всех. И поэтому нейтральным быть нельзя".

О любви

"Заметил, что для того, чтобы сделать человека счастливым, не нужны какие-то огромные пространства. Достаточно включить фантазию и обустроить тот минимум, который уже есть, чтобы чувствовать себя лучше".

Читайте такжеГодовщина гибели Кузьмы Скрябина: вспоминаем лучшие песни певца (видео)

"Мы любим друг друга и умеем прощать, поэтому нам интересно быть вместе. Мы можем послать друг друга, но тут же обнять и поцеловать. Но это надо вырастить, как цветок. Этого не расскажешь – это надо прожить".

"Мой дом — единственное в мире место, где меня любят и ждут независимо от того, кто я и сколько зарабатываю. Я никогда не предам близких мне людей".

О жизни

"Я уверен, если человек счастлив, он везде найдет повод для хорошего настроения. Вот, к примеру, ты едешь на машине, торопишься. Тут корова переходит тебе дорогу. Как только ты подъехал к ней вплотную – скотинка стала, грациозно прогнувшись, губки сложила и наложила "сочную пощечину" на твою машину. Вместо того, чтобы кричать на пастуха, ты радуешься. Коровка обогатила землю и твою машину. Какая красота!"

"Лучше быть оптимистом, который ничего не знает, чем загибаться и растить себе горб от того, что вокруг одни проблемы".

Напомним, во Львове представили проект интерактивного общественного пространства "Место счастливых людей", посвященного Кузьме Скрябину.