"Место счастливых людей": во Львове представили проект сквера, посвященного Кузьме Скрябину (фото)

По проекту, в сквере будет разработана группа арт-объектов, символизирующих творчество Скрябина.

В этом году во Львове планируют начать реализацию проекта обустройства интерактивного общественного пространства «Место счастливых людей».

Как сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, в проекте предусмотрено несколько зон, включая зону сцены, пешеходную зону, зону склона, оснащенную местами для сидений, арт-объекты, скамейки, урны, парковочные места для велосипедов и группу арт-объектов из дерева и металла, которые будут символизировать деятельность лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко.

«Проект сделан. В этом году планируем начать работы. Объем работ такой, что можно выполнить еще в этом году. Весной будем перераспределять бюджет и выделим средства на реализацию проекта», - рассказал главный архитектор Львова Юлиан Чаплинский.

Как сообщал УНИАН, один из киевских скверов планируют переименовать в честь Кузьмы Скрябина.