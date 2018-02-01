Свидетели назвали вероятную причину смерти первого украинского космонавта Каденюка (видео)

Никто из тех, кто знал Каденюка лично, не имел ни малейших подозрений о его проблемах со здоровьем.

Первый и пока единственный космонавт независимой Украины Леонид Каденюк ушел из жизни в возрасте 67 лет. До последнего дня он был активным, а смерть его постигла во время утренней пробежки.

Космонавт каждый день начинал со спорта – бег был любимым занятием космонавта. Он уверял, что именно это позволяет ему быть в отличной форме и каждый день выходил утром на пробежки, говорится в сюжете ТСН.

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Поскольку жил на Печерске, где очень плотная застройка, ему приходилось оббегать дома и набирать свои привычные 10 километров. По словам свидетелей, именно на пробежке ему вдруг стало плохо. "Скорая" приехала меньше, чем за 10 минут, однако спасти мужчину не успели.

"Для нас это внезапное событие, которое нас просто ошарашило. Леонид Константинович – очень активная и спортивная личность, любил прогулки, занимался спортом", - потрясена коллега Мария Адамчук. Свидетели говорят, что у Каденюка не выдержало сердце.

Как сообщал УНИАН, по данным вице-президента Ассоциации народных депутатов Украины Александра Костюка, Каденюк внезапно умер 31 января утром во время прогулки в парке «Царское село».

Герой Украины Каденюк родился 28 января 1951 года в Клишковцах Хотинского района Черновицкой области. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском БТКК «Колумбия» миссии STS-87. Тогда впервые в космосе побывали Государственный герб, Флаг и прозвучал Гимн Украины.