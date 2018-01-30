Марина Порошенко завтра посетит Житомирщину - ОГА

Марина Порошенко проведет встречу по созданию системы Инклюзивно-ресурсных центров в Житомирской области.

Завтра, 31 января, супруга Президента Украины Марина Порошенко с рабочим визитом посетит Житомирскую область.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации. Как отмечается в сообщении, планируется, что в рамках поездки Марина Порошенко проведет встречу по созданию системы Инклюзивно-ресурсных центров в Житомирской области с председателями объединенных общин и райгосадминистраций. Встречу проведут в Центре развития местного самоуправления в Житомире.

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"Также в рамках рабочего визита Марина Порошенко посетит Центр реабилитации детей дошкольного возраста и ознакомится с системой предоставления услуг", - отмечают в ОГА.