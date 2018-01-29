В Днепре активисты сорвали концерт от "Оппоблока" в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Вилкул пожаловался, что находившиеся в зале 65 пожилых людей не увидели концерт.

29 января около 12:00 активисты националистической организации «С14» посетили мероприятие, приуроченное к 74 годовщине снятия блокады Ленинграда. Они предложили участникам мероприятия вместе почтить память павших героев Крут минутой молчания и спеть гимн.

Как сообщает Информатор, на место событий прибыл патруль полиции для выяснения обстоятельств. Правоохранители обыскали членов организации, однако запрещенных предметов у активистов не обнаружили.

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"Данное мероприятие стало для нас примером того, как «Оппоблок» манипулирует общественным мнением, за счет значимых в Украине дат", - сказал один из активистов.

В свою очередь, народный депутат Александр Вилкул у себя в Facebook назвал инцидент "провокацией против стариков и детей": по его словам, на концерте "присутствовало 65 пожилых людей, переживших блокаду и сейчас проживающих в Днепре. Все эти люди старше 80 лет. Многие из них перенесли в жизни инсульты и инфаркты. Заблокированными в здании оказались также дети из творческого коллектива, подготовившие для стариков концертную программу. 74 года назад эти люди прошли ад – Блокаду, голод, бомбежки… Сегодня их унижают в их же родном городе, в их же родной стране".

Как сообщал УНИАН, недавно в Николаеве депутат горсовета от "Оппоблока", обвиняемый в организации преступной группы, занимающейся хищением бюджетных денег, внес более миллиона гривень залога и вышел из СИЗО.