В Николаеве депутат горсовета от "Оппоблока" внес более миллиона гривень залога и вышел из СИЗО

Копейку, подозреваемого в хищении бюджетных средств и даче взятки прокурору, выпустили из СИЗО.

Депутата Николаевского горсовета от партии «Оппозиционный блок» Игоря Копейку, подозреваемого в хищении бюджетных средств и даче взятки прокурору, выпустили из СИЗО после внесения 1 млн 57 тыс. грн залога. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили собственные источники в учреждении.

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Залог внесли 25 января, вскоре после вынесения судьей постановления об избрании Копейке меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога.

Как сообщал УНИАН, 16 января генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в Николаеве по подозрению в хищении бюджетных средств правоохранители задержали членов преступной организации во главе с заместителем председателя фракции «Оппозиционного блока» в горсовете Копейкой.

По словам Луценко, эта преступная организация систематически в течение 2016-2017 годов осуществляла хищение бюджетных средств.

Генпрокурор сообщил, что в декабре 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 тыс. грн сотруднику прокуратуры. Были задержаны 5 участников преступной группы.

25 января Заводской райсуд Николаева избрал Копейке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 1 млн 57 тыс. грн.