Была вольной птицей: Джамала призналась, что не планировала беременность

Украинская певица Джамала, которая сейчас находится в положении, сделала неожиданное признание о беременности Исполнительница поделилась личными переживаниями в интервью изданию "Караван истории". Звезда рассказала, что они со своим мужем Бекиром не планировали беременность. Это произошло случайно.

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"Рождение ребенка не было для нас с мужем идеей фикс. Родители все время говорили: "Ну вы же не будете долго затягивать с рождением наследника?". Но мы на этом не зацикливались. Знали, что ребенок будет, а когда – как Бог даст. Я действительно никогда не чувствовала острой потребности в материнстве. Многие подружки уже в 20–25 лет сильно хотели детей. Я – нет. У каждого свой таймер, и это связано не с возрастом, а с внутренним ощущением", - призналась артистка.

По словам исполнительницы, когда она поняла что беременна, испытала шок и смятение. "Вау, что мне с этим делать, я не готова, я неорганизованная, в душе я тинейджер, вольная птица, а теперь придется менять весь жизненный уклад", - вспоминает те эмоции Джамала.

"Но чем дольше я пребываю в этом состоянии, тем сильнее ощущаю радость. Это абсолютно новое, необыкновенное чувство зарождающейся во мне жизни. Появляется и забота, и ответственность: ой, я что-­то сделала не так! Ему не понравилось! А теперь мне надо поесть…И еще — трепет и благоговение. Мне кажется, даже самые заядлые атеистки начинают верить в Бога во время беременности", - подытожила певица.