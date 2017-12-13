Джамала продемонстрировала округлившийся животик на премьере "Звездных войн" (фото)

16:53, 13 декабря 2017
Общество
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Джамала посетила допремьерный показ фантастической ленты "Звездные Войны: Последние джедаи", который состоялся в одном из киевских кинотеатров.

Джамала посетила допремьерный показ новых

Победительница Евровидения украинская певица Джамала выложила в сеть новое фото, где хорошо заметно ее округлившийся животик. 

Джамала посетила допремьерный показ фантастической ленты "Звездные Войны: Последние джедаи", который состоялся в одном из киевских кинотеатров.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Джамала рассказала, когда ждет появления первенца и как проведет декрет.

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Теги: #Джамала на Евровидении#Джамала беременна