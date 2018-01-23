СБУ отреагировала на карту Украины без Крыма во время празднования Дня соборности на Буковине

В Черновицкой области сотрудники Службы безопасности Украины сегодня открыли уголовное производство в отношении организаторов торжеств по случаю Дня соборности Украины, состоявшихся 22 января в помещении Сторожинецкого районного дома культуры, во время которых на сцене была размещена собственноручно нарисованная карта Украины, на которой отсутствует часть территории страны - Автономная республика Крым.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Черновицкой области.

«Поскольку в действиях организаторов мероприятия усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 УК Украины, Управлением Службы безопасности Украины в Черновицкой области 23 января зарегистрировано соответствующее уголовное производство. Продолжается досудебное следствие», - отметили в пресс-службе.

В то же время в Сторожинецкой районной администрации этот инцидент назвали «бурей в стакане» и заявили об отсутствии сепаратизма в действиях автора карты.

«Инцидента нет, это буря в стакане воды, я вижу там (на карте) Крым, это не является для меня вопросом дискуссии. Это изображение символично, Сторожинец - многонациональный район, у нас никогда не было сепаратизма, у нас мощный патриотический район, но если кто-то хочет очернить наш район, я считаю, что это большой позор обвинять наш мощный район в таком, и выражаю сожаление, что появилась такая новость в центральных СМИ, расшатывать ситуацию недопустимо», - сообщил журналистам председатель Сторожинецкой РГА Ярослав Бартош.