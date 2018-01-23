Сепаратистский скандал на Буковине: на сцене вывесили карту Украину без Крыма (видео)

На Буковине в райцентре Сторожинец местные власти по случаю памятной даты устроили в местном доме культуры праздничный концерт.

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На сцене вывесили собственноручно нарисованную карту нашего государства. Только почему-то без полуострова, аннексированного Россией в 2014-м.

Со сцены чиновники приветствовали собравшихся словами о независимости и территориальной целостности Украины. На мероприятии присутствовали и военные, и чиновники.

Как сообщал УНИАН, в городе Бровары Киевской области главную сцену к празднованию Дня Независимости украсили картой Украины, на которой отсутствует территория оккупированного Крыма.