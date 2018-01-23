Элитный ресторан и дорогое виски для Минэнерго: журналисты узнали, как прошел самый дорогой корпоратив года (видео)

Сезон новогодних корпоративов чиновники провели роскошно. Но самое дорогое министерское гуляние года прошло в Министерстве угольной промышленности и энергетики.

Как говорится в сюжете программы "Грошей", корпоратив прошел в элитном столичном ресторане Manu, для вечеринки арендовали весь второй этаж. Цены в ресторане не дешевые - суп с телятиной обойдется в 418 грн, а 300 мл отечественного пива - 140 грн.

Мероприятие было закрытым, столы размещены по рангам. Из алкоголя - элитное виски Macallan, самая дешевая бутылка которого обойдется в 1,5 тысячи грн. Гостей было примерно около 70 человек.

Читайте также$75 тысяч за вечер: сколько зарабатывают украинские звезды на новогодних корпоративах (инфографика)

По информации журналистов, корпоратив обошелся в 332 тысячи грн, не учитывая виски и вино, которые купили заранее. Получается по меньшей мере 6 тысяч грн на гостя.

В самом министерстве заявили, что бюджетные средства на мероприятие не тратили. Учитывая среднюю месячную зарплату в министерстве, либо чиновники потратили значительную ее часть на корпоратив или же средства получены из "неофициальных источников".

Ранее журналисты рассказали подробности тайного отпуска Порошенко на Мальдивах.