Элитный ресторан и дорогое виски для Минэнерго: журналисты узнали, как прошел самый дорогой корпоратив года (видео)

13:55, 23 января 2018
Общество
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Корпоратив прошел в элитном столичном ресторане Manu, для вечеринки арендовали весь второй этаж. 

Сезон новогодних корпоративов чиновники провели роскошно. Но самое дорогое министерское гуляние года прошло в Министерстве угольной промышленности и энергетики.

Как говорится в сюжете программы "Грошей", корпоратив прошел в элитном столичном ресторане Manu, для вечеринки арендовали весь второй этаж. Цены в ресторане не дешевые - суп с телятиной обойдется в 418 грн, а 300 мл отечественного пива - 140 грн.

Мероприятие было закрытым, столы размещены по рангам. Из алкоголя - элитное виски Macallan, самая дешевая бутылка которого обойдется в 1,5 тысячи грн. Гостей было примерно около 70 человек.

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По информации журналистов, корпоратив обошелся в 332 тысячи грн, не учитывая виски и вино, которые купили заранее. Получается по меньшей мере 6 тысяч грн на гостя.

В самом министерстве заявили, что бюджетные средства на мероприятие не тратили. Учитывая среднюю месячную зарплату в министерстве, либо чиновники потратили значительную ее часть на корпоратив или же средства получены из "неофициальных источников".

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Теги: #корпоратив Минэнерго#элитный ресторан Минэнерго#самый дорогой корпоратив министерства