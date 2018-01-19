ЧС в Черкассах: люди выстраиваются в огромные очереди за водой, полки в магазинах опустели (фото)

20:33, 19 января 2018
Общество
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Люди массово хлынули в магазины из-за паники, вызванной отсутствием воды, а затем и введением из-за этого чрезвычайной ситуации в городе.

vikka

В Черкассах горожане в течение дня опустошили полки супермаркетов с негазированной водой.

Об этом пишет местное издание vikka.ua.

Люди массово хлынули в магазины из-за паники, вызванной отсутствием воды, а затем и введением из-за этого чрезвычайной ситуации в городе.

Ситуация с водой в Черкассах / vikka

На полках остались только газированная и минеральная вода, или импортная вода с высокой стоимостью. Так, в одном из супермаркетов с негазированной осталась только вода стоимостью 90 гривен за литр.

Ажиотаж и у привозной воды в цистернах. Люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы сделать запасы.

/ vikka

Напомним, властители и энергетики успокаивают жителей города и уверяют: ситуация пока находится под контролем, а на ее решение брошены все силы. К вечеру работники облэнерго должны завершить ремонт электросети. После через несколько часов должно восстановиться и водоснабжение.

Как сообщал УНИАН, в Измаиле практически восстановили электро-, водо - и теплоснабжение.

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Теги: #ЧС в Черкассах#водоснабжение в черкассах