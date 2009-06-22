Экс-судья Зварич никаких показаний не давал?

Экс-председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь ЗВАРИЧ никаких показаний, как об этом сообщили некоторые СМИ со ссылкой на прокуратуру Львовской области, не давал.

Об этом заявил корреспонденту УНИАН адвокат И.ЗВАРИЧА Игорь САВКА.

«Каких-то новых показаний, кроме тех, которые были обнародованы раньше, И.ЗВАРИЧ не давал, по крайней мере, при моем участии. Мой подзащитный продолжает находиться во львовском СИЗО, в прошлую пятницу я лично был у него», - сообщил адвокат.

По его словам, информация в СМИ не соответствует действительности.

В свою очередь, руководитель пресс-службы прокуратуры Львовской области Марьяна ГАЙОВСКАЯ в комментарии УНИАН заявила, что обнародованная газетой «Сегодня» информация со ссылкой на источник в прокуратуре Львовской области «не соответствует действительности».

«Все, что касается экс-судьи И.ЗВАРИЧА – в компетенции Генеральной прокуратуры Украины, которая и проводит расследование этого дела. Прокуратура Львовской области не имеет данных о ходе расследования этого дела, и тем более не уполномочена давать какие-либо комментарии по этому вопросу», - отметила М.ГАЙОВСКАЯ.

Начальник управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины Петр КОВАЛЬ заявил УНИАН, что «отказывается от любых комментариев журналистам». «Ведется расследование. А все, что касается дела, – следственная тайна», - заявил П.КОВАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2008 года против тогдашнего председателя Львовского апелляционного админсуда И.ЗВАРИЧА Генпрокуратура возбудила уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков по месту работы и жительства председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

15 декабря УСБУ во Львовской области объявило И.ЗВАРИЧА в розыск, поскольку он исчез из частной клиники, в которой был на лечении.

18 декабря 2008 года Верховная Рада дала согласие на его освобождение от должности и арест.

9 марта этого года И.ЗВАРИЧ был задержан во Львове работниками Службы безопасности Украины. 10 марта его доставили в Киев.

Печерский райсуд столицы избрал в отношении И.ЗВАРИЧА меру пресечения в виде взятия под стражу.