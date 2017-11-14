Суд продлил арест подозреваемому в похищении и пытках активистов Евромайдана

Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток подозреваемого в организации похищения и пытки активистов Євромайдану Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также убийстве Вербицкого Александру Волкову.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья Печерского районного суда города Киева Алексей Соколов.

“Удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей подозреваемому Волкову Александру на 60 суток”, - огласил судья.

Согласно постановлению срок ее действия — до 12 января 2018 года.

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Во время судебного заседания, сторона обвинения отметила, что в настоящее время не исчезли риски избрания подозреваемому меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Также прокуроры подчеркнули, что в данном уголовном производстве надо провести ряд следственных действий, провести допрос причастных к этому преступлению. Также они сообщали, что подозреваемый не участвует в следственных действиях, а поэтому, по их мнению, он затягивает процесс досудебного расследования.

Вместе с тем, адвокаты ходатайствовали избрать меру пресечения подозреваемому, не связанную с содержанием под стражей, в частности в виде круглосуточного домашнего ареста. Сторона защиты отметила, что в материалах дела отсутствуют конкретные доказательства причастности подзащитного к преступлению, а также отсутствуют мотивы и состав преступления.

Бек о том, что в сентябре избрали меру пресечения.

Справка УНИАН. В январе 2014 года Луценко (ныне народный депутат) и Вербицкого похитили неизвестные из Александровской больницы и вывезли за пределы Киева. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. Позже в лесу нашли его тело.

Волков был задержан летом текущего года. 22 сентября Печерский райсуд Киева продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 ноября.

9 ноября коллегия судей Апелляционного суда Киева оставила в силе постановление Печерского райсуда об избрании Волкову меры пресечения в виде содержания.

По данным прокуратуры, Волков контактировал с непосредственным руководителем (организатором и координатором) похищение - гражданином Неживым. Во время одного из контактов Волков находился в офисе Алексея Чеботарева, которого правоохранители подозревают в организации и координации действий «титушек». Преступление совершила группа лиц, большинство из которых скрывается от следствия и суда. В уголовном производстве, кроме Волкова, по данным прокуратуры, фигурирует еще 10 человек.