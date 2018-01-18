"Ездил в школу на иномарке и приносил травмат": появились подробности о жизни харьковского мажора, сбившего подростка

В соцсетях появились подробности из жизни 18-летнего Тиграна Енгибаряна, который насмерть сбил подростка на пешеходном переходе.

В патрульной полиции говорят, парня знают давно и не с лучшей стороны. Об этом рассказала на своей странице в Facebook патрульная Ляна Теремкова.

«Тигран известен многим патрульным и, увы, я не знаю полицейского, который сказал бы, что Тигран хорошо воспитан! Очень часто он приезжал на помощь своим друзьям, которые попадали в ДТП и пытался "порешать", хвастался своими связями и папой», - сказано в сообщении.

По словам девушки, молодой человек отличался странностями поведения еще в школе.

«Ещё в школе Тиграна покрывали и видимо одобряли его поведение учителя! Так как парень смело угрожал одноклассникам ножом и постоянно носил в школу травматическое оружие! По словам знакомого Тиграна, с которым он учился в одной школе, мальчик с 10 класса приезжал в школу на автомобиле, которым собственно он и управлял», - пишет патрульная.

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Теремкова уточняет, что парень получил водительское удостоверение в декабре 2017 года, хотя машину водит давно.

"Также есть информация о том, что Тигран находился в автомобиле за рулем которого сидел сын знаменитого оперного певца (Хафиза Сиддика), ребята не постеснялись снести пять секций забора на пр. Науки", - написала она.

Теремкова добавила, что на данный момент говорят, что сейчас мнения разделились по поводу оружия - говорят не настоящее и в шутку.

"Пока я склоняюсь к тому, что возможно и в шутку! Два одноклассника дают разную информацию. Но в школу с 10 класса на машине приезжал", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Харькове на Салтовском шоссе водитель автомобиля Toyota смертельно травмировал 17-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Впоследствии полицейские задержали подозреваемого в совершении ДТП. Им оказался 18-летний харьковчанин.

Суд арестовал Энгибаряна - он будет находиться под стражей без возможности внесения залога 60 суток.