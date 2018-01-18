В Харькове суд арестовал 18-летнего мажора, который насмерть сбил подростка

В Харькове суд взял под стражу Тиграна Энгибаряна, который на пешеходном переходе насмерть сбил 17-летнего подростка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 18 января, принял Киевский райсуд Харькова.

По сведениям прокуратуры, Энгибарян будет находиться под стражей без возможности внесения залога 60 суток.

Представители гособвинения во время заседания отметили, что подозреваемый может скрываться от следствия, поскольку после наезда на подростка скрылся с места совершения ДТП.

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В прокуратуре также отметили, что водителю было объявлено подозрение по ч. 1 ст. 135 УК (оставление в опасности) и по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека).

Сам Энгибарян во время заседания вину признал, однако не согласился с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Харькове на Салтовском шоссе водитель автомобиля Toyota смертельно травмировал 17-летнего пешехода и скрылся с места происшествия.

Впоследствии полицейские задержали подозреваемого в совершении ДТП. Им оказался 18-летний харьковчанин.