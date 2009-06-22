Ющенко призвал украинцев быть достойными славы ветеранов войны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал соотечественников быть достойными славы ветеранов войны.

Как сообщает пресс-служба Президента, в обращении В.ЮЩЕНКО к ветеранам и украинскому народу в связи с Днем скорби и чествования памяти жертв войны в Украине говорится: “Этот день для нас преисполнен трагических воспоминаний и боли. Самая кровавая в истории мира война принесла украинцам бесчисленные жертвы и страдания, массовый террор, смерти и разрушения. Горькая судьба не обошла ни одной украинской семьи. Украина заплатила страшную цену за освобождение от порабощения”.

“Сегодня в скорби вспоминаем всех, кто погиб в боях с захватчиками, кто стал невинной жертвой человеконенавистничества. Склоняемся перед мужеством и непокоренностью нашего народа, нашедшего в себе силы выстоять и выжить, который поднялся на бой и победил в героической борьбе. Гордимся ратным подвигом наших славных воинов, освободивших мир от фашизма. Вечная память и вечный почет каждому, кто ценой жизни отстоял наше право на свободу. Будем достойными их славы. Будем сильными духом и гордыми, как они. Учимся у них любви к Родине”, - отмечается в обращении В.ЮЩЕНКО.