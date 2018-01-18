На Житомирщине главу сельсовета и директора предприятия подозревают в присвоении более 400 тысяч гривень

В Житомирской области сообщили о подозрении главе сельсовета и депутату райсовета-руководителю предприятия, которые присвоили свыше 400 тыс. грн бюджетных средств.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Так, прокурор Житомирской области Любомир Вийтович 17 января сообщил сельскому голове одного из сельских советов Олевского района и директору местного предприятия, который одновременно является депутатом районного совета, о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

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В частности, председателя сельского совета и его сообщника директора-депутата подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366 (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины.

Также обоих подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191, а именно, сельского голову - по ч. 4 (растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц), директора-депутата – по ч.5 (растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах) УК Украины.

Установлено, что эти люди в течение 2015-2016 годов путем составления и выдачи официальных документов, в которых содержались ложные сведения, незаконно завладели частью денежных средств, которые предназначались на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту ряда объектов сельской общины.

В результате таких действий, сельский глава совершил растрату бюджетных средств одного из сельских советов Олевского района на сумму свыше 300 тысяч гривен, а руководитель предприятия, который одновременно является депутатом райсовета, завладел бюджетными средствами на сумму свыше 400 тысяч гривен.