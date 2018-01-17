НАБУ разоблачила кражу газа на 1,4 миллиарда гривень: фигурируют компании Дубневичей

Детективы НАБУ задержали во Львове четырех должностных лиц нескольких коммерческих предприятий, объявив им о подозрении в хищении свыше 300 млн. куб. м. газа на сумму свыше 1,4 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, указанные лица работали в ООО «Энергия-Новый Раздел», ООО «Энергия-Новояворовск» и ООО «Энергия». Они были задержаны во время проведения обысков в офисных и жилых помещениях данных коммерческих предприятий.

В тот же день им сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 (Служебный подлог), ч.3 ст.209 (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, предприятия-владельцы Новояворовской и Новораздольськой ТЭЦ (Львовская область) в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК «Нафтогаз Украины» природного газа для производства тепла населению. Для удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.

Читайте такжеСАП обвинила суд в саботаже "газового дела" ОнищенкоТем не менее, как установили детективы НАБУ, более 300 млн куб. м «льготного» газа, Новояворовская и Новораздольская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для нужд населения.

Следствие выяснило, что дешевый газ они использовали в собственной хозяйственной деятельности для производства электричества, которое в дальнейшем реализовали ГП «Энергорынок». Его поставили по тарифу, определенному по себестоимости электроэнергии, произведенной из газа по рыночной цене.

«В результате описанных действий, прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Таким образом, по убеждению детективов НАБУ, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного НАК «Нафтогаз Украины» в результате этой «схемы», - отмечается в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Отметим, владельцами "Энергия-Новый Раздел" является ООО "АПП "Львовское" (90,05%) и городское ГКП "Розділтеплокомуненерго" (9,95%). "Энергия-Новояворовск" принадлежит ООО "АПП "Львовское" (92,36%), МКП "Новояворівськтеплокомуненерго" (3,15%), Новояворовскому КП "Городские электрические сети" (4,49%). Бенефициарными владельцами всех предприятий являются народные депутаты от БПП, братья Богдан и Ярослав Дубневичи.

Расследование по делу было начато в декабре 2016 года. В августе 2017 года Соломенский райсуд предоставил детективам НАБУ право изъять документы НКРЭКУ относительно нанесения убытков "Нафтогазу".