Открылся первый в Украине казацко-христианский детский лагерь

Первый в Украине детский казацко-христианский оздоровительный лагерь «Водяницкий кош» открылся в селе Водяники Звенигородского района Черкасской области.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь председателя Черкасской областной государственной администрации, все расходы по организации и содержанию лагеря взяли на себя спонсоры, которых председатель Черкасской облгосадминистрации Александр ЧЕРЕВКО пригласил к сотрудничеству.

По его данным, идея создания лагеря возникла в ответ на обращение упрявляющего Черкасской епархией Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископа Черкасского и Чигирина владыки Иоанна с просьбой помочь в организации оздоровления детей-воспитанников воскресных школ. В лагере бесплатно будут отдыхать 59 детей из Звенигородского, Тальневского районов и Черкасс.

«Водяницкий кош», оформленный в казацком стиле, с частоколом и сторожевыми башнями, расположенный на полуострове реки Неморозь в урочище Совин Яр села Водяники. Ежедневно деть будут ходить на молитву в храм Вознесения Христова, который находится рядом. Комендантом и воспитателями в лагере являются священники УПЦ КП. Помогают им представители организации «Пласт» Черкасской области.

На следующую смену на отдых в «Водяницкий кош» прибудут отличники и лидеры школьного самоуправления области, а к воспитательному процессу в лагере приобщатся профессиональные педагоги.

Открывая 19 июня лагерь, губернатор А.ЧЕРЕВКО поблагодарил всех, кто принимал участие в его создании, а детям подарил сладости и спортивный инвентарь.