В Венгрии задержали нелегалов, прилетевших из Украины на "кукурузнике"
Были задержаны 11 выходцев из Азии - восемь вьетнамцев и трое граждан Афганистана.
Венгерские правоохранители задержали приземлившийся на территории страны легкомоторный самолет Ан-2, на борту которого было 11 человек.
Об этом сообщают на сайте ведомства.
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Самолет приземлился в селе Каллошемьен на приграничной территории с Украиной. Его случайно заметил среди ночи один из сотрудников полиции, проживающего рядом в деревне. Прибывшие по вызову, сначала увидели брошенный самолет, а затем уже и тех, кто на нем прибыл.
В результате задержаны 11 выходцев из Азии - восемь вьетнамцев и трое граждан Афганистана.
Сейчас устанавливается местонахождение пилота самолета, а также организатора нелегального перелета.
Как сообщал УНИАН, в Одессе задержали 16 нелегальных мигрантов, которые попали туда с территории России.