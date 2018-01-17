В Венгрии задержали нелегалов, прилетевших из Украины на "кукурузнике"

Венгерские правоохранители задержали приземлившийся на территории страны легкомоторный самолет Ан-2, на борту которого было 11 человек.

Об этом сообщают на сайте ведомства.

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Самолет приземлился в селе Каллошемьен на приграничной территории с Украиной. Его случайно заметил среди ночи один из сотрудников полиции, проживающего рядом в деревне. Прибывшие по вызову, сначала увидели брошенный самолет, а затем уже и тех, кто на нем прибыл.

В результате задержаны 11 выходцев из Азии - восемь вьетнамцев и трое граждан Афганистана.

Сейчас устанавливается местонахождение пилота самолета, а также организатора нелегального перелета.

Как сообщал УНИАН, в Одессе задержали 16 нелегальных мигрантов, которые попали туда с территории России.