Фильм Киры Муратовой представит Украину на кинофоруме в Москве

На ХХХI Международном кинофестивале, который сегодня открывается в Москве, новая лента известного одесского режиссера Киры МУРАТОВОЙ «Мелодия для шарманки» будет представлена на основном конкурсе форума.

Съемки этого фильма, которые проходили в Одессе и Киеве, завершились весной прошлого года. Официальная премьера состоялась в нынешнем феврале на Европейском кинорынке в рамках Берлинского кинофестиваля.

В картине заняты Олег ТАБАКОВ, Рената ЛИТВИНОВА, Нина РУСЛАНОВА, Жан ДАНИЭЛЬ, Георгий ДЕЛИЕВ, Наталья БУЗЬКО, Анатолий ПАДУКА, а также юные одесситы Лена КОСТЮК и Рома БУРЛАКА.

Сюжет ленты - история беспризорных брата и сестры. Потеряв мать, они ищут своих отцов в большом городе. В сценарии (авторы - киевлянин Владимир ЗУЕВ и сама режиссер) нет психологических или формальных изысков: «Голод, холод, сиротство, бедность, богатство - это простые, внятные вещи, открыто и серьезно повествующие о своей сущности», - отметила К.МУРАТОВА, рассказывая УНИАН о своей новой работе.

На московском фестивале также состоится ретроспектива фильмов К.МУРАТОВОЙ, посвященная ее предстоящему 75-летию.

В мае народная артистка Украины К.МУРАТОВА указом Президента Украины награждена орденом Ярослава Мудрого V степени.