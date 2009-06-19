Киев и Варшава обсуждают дополнительные поставки газа в Польшу

Правительства Украины и Польши обсуждают возможность осуществления дополнительных поставок природного газа в Польшу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили журналистам вице-премьер-министры Украины и Польши Григорий НЕМЫРЯ и Вольдемар ПАВЛЯК сегодня после завершения заседания межправительственной украинско-польской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Мы обсуждали различные варианты в связи с новой ситуацией, которая возникла из-за изменений в контрактах (отказа от посредника в поставках газа – УНИАН). Это очень важно, поскольку это вопрос стабильности поставки, транзита и потребления газа», – сказал Г.НЕМЫРЯ.

Кроме того, вице-премьер Украины сообщил, что сейчас рассматривается вопрос активизации участия польских компаний в разведке и разработке газовых месторождений для увеличения объемов добычи природного газа на территории Украины.

«Мы хотим увеличить добычу, и тогда (будет решен – УНИАН) вопрос такого баланса и поиск взаимоприемлемого результата, выгодного и для Польши, и для Украины», – пояснил он.

В свою очередь, В.ПАВЛЯК сообщил, что одна из польских компаний уже имеет положительный опыт в области поиска и эксплуатации газовых месторождений.

«И мы хотим, чтобы эта деятельность была продолжена. Кроме того, ведутся переговоры между украинскими и польскими компаниями о поставке газа. Мы желаем всего самого лучшего этим проектам, но мы не будем подменять собой компании в этих переговорах. У нас есть такая поговорка – тише едешь, дальше будешь», – сказал вице-премьер Польши.

Справка УНИАН. Польша потребляет ежегодно порядка 14 млрд. кубометров природного газа. При этом импорт газа непосредственно из РФ составляет 6,2 млрд. кубометров в год, собственная добыча газа – 4,2 млрд. кубометров. Транзитом в Германию через Польшу идет 30 млрд. кубометров газа.

Подписанные 19 января т.г. договоренности между РФ и Украиной по газу, достижение которых позволило возобновить прерванный в начале января транзит "голубого топлива" в Европу через украинскую территорию, предполагают исключение компании RosUkrEnergo из схемы поставок. Этот трейдер, половиной акций которого владеет "Газпром", перепродавал газ госхолдингу "Нафтогаз Украины", а также самостоятельно продавал часть газа в Польшу.