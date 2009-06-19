В Киеве на трех улицах ввели одностороннее движение

С сегодняшнего дня в Киеве на улицах Стрелецкая, Олеся Гончара, Сретенская введено одностороннее движение транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, также частично одностороннее движение открыто на улицах Ярославов Вал и Рейтарская.

«За год на перекрестках этих улиц произошло 143 аварии, в которой пострадало 15 человек. Введение одностороннего движения на этих улицах позволит нам не только разгрузить соответствующие участки дорог, увеличив их пропускную способность, но и повысит уровень безопасности», – сказал первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС во время официального введения нового режима движения транспорта на указанных улицах.

В частности, предусматривается, что заторы уменьшатся на 22%, а количество ДТП сократится до 40%. Кроме того, это позволит организовать дополнительные места для парковки (102 паркоместа).

Д.БАСС отметил, что до конца 2009 года одностороннее движение будет введено еще на 15 улицах в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах. В 2010 году одностороннее движение будет введено на 11 улицах Подола.

Он напомнил, что на улицах Киева одностороннее движение начали применять в 2007 году.

“В целом введение одностороннего движения позволяет увеличить пропускную способность центральных улиц на 30-50%», – отметил Д.БАСС.

Первыми в режиме одностороннего движения в столице заработали улицы Жилянская и Саксаганского и Красноармейская и Горького.

«Конечно, первое время одностороннее движение вызывало дискомфорт у водителей. Но впоследствии все жители города бесспорно почувствовали положительный эффект от такого решения», – сказал Д.БАСС.

Как информирует КГГА, с 2007 года в столице в одностороннем режиме заработали 38 улиц. В результате на 16% сократились заторы, до 35% увеличилась пропускная способность улиц, а количество ДТП сократилось до 17%.

«Одно из самых главных преимуществ одностороннего движения – это возможность выделить на больших центральных улицах Киева отдельную полосу для общественного транспорта, который для нас является приоритетом, потому что перевозит ежедневно около 2 миллионов пассажиров”, - сказал Д.БАСС. Это, по его словам, позволит общественному транспорту придерживаться определенного графика, то есть повышать качество обслуживания киевлян.

“Однако, к величайшему сожалению, нередко на полосе, которую мы отводим для общественного транспорта, паркуются частные автомобили, что осложняет беспрепятственное передвижение автобусов и троллейбусов. Поэтому мы будем обращаться и в Верховную Раду, и в Кабинет министров с просьбой вернуть на дороги эвакуаторы, которые дисциплинируют водителей и улучшают ситуацию на дорогах», – сообщил Д.БАСС.