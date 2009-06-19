Украина неэффективно использует ядерное топливо - эксперт

На украинских АЭС выгорает только треть урана, содержащегося в топливе, которое Украина ежегодно закупает в России на 370 млн. долларов. Оставшиеся две трети урана, в том числе плутоний на миллиардные суммы, вывозится обратно в РФ, для захоронения. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии:» рассказал старший научный сотрудник отдела «Циклотрон-U120» Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины Анатолий ШВЕДОВ.

«Эта страна (Россия) отработанное топливо перерабатывает, получая завидный экономический эффект. С экономической точки зрения Украина и должна развивать сектор ядерных исследований и технологии для получения аналогичного экономического эффекта. Есть, правда, выход - продолжать, как было, и отдавать миллиарды долларов на сторону», - говорит ученый.

Кроме того, по мнению А.ШВЕДОВА, главные проблемы в области отечественных атомных исследований имеют административно-политический характер. «Весь мир, без исключений, развивает ядерные технологии, мы же упорно делаем вид, что таковых в Украине нет. При этом мы называем себя безъядерной державой, имея и парк ядерных реакторов промышленного типа, и исследовательские ядерные установки. Вот уже 18 лет как-то стыдливо говорим о необходимости создания полного ядерно-топливного цикла. При этом так до сих пор и не сформулировали научную концепцию развития ядерной отрасли в Украине", - отмечает А.ШВЕДОВ.