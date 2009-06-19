Под завалом на шахте «Енакиевская» обнаружили живого горняка

В Донецкой области на шахте «Енакиевская» горноспасатели установили звуковую связь с горняком, оказавшимся под завалом 17 июня, почти 40 часов назад.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, горноспасатели продолжают аварийно-спасательные работы, а забойщик перестукивается со спасателями.

В штабе отметили, что горноспасатели очистили один уступ, в котором предполагали обнаружить горняка, но он оказался в следующем. Теперь идет расчистка этого уступа, и насколько она затянется, по словам спасателей, прогнозировать сложно. «Возможно, эти работы займут еще часов пять, возможно, немного дольше», - сказали в штабе.

Как сообщал УНИАН, обрушение на шахте «Енакиевская» произошло в 22.45 17 июня. В зоне обрушения оказался забойщик 1960 года рождения.