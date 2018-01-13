В Виннице суд арестовал погоревшего на взятке адвоката

Винницкий городской суд Винницкой области избрал адвокату, подозреваемому в вымогательстве 15 тысяч долларов взятки, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога размером 400 тысяч гривень.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, соответствующее решение принято судом 12 января.

"Следственным судьей Винницкого городского суда, в пятницу, 12 января, адвокату, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, с возможностью внесения залога в сумме 400 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

Как напомнили в прокуратуре, 10 января был изобличен и задержан на месте совершения преступления адвокат, который вымогал и получил неправомерную выгоду в сумме 15 тысяч долларов за содействие в непривлечении лица к уголовной ответственности.

За совершенное уголовное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.