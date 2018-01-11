В Виннице задержали адвоката, который требовал 15 тысяч долларов взятки

Прокуратура Винницкой области совместно с СБУ задержала адвоката при получении 15 тыс долларов взятки.

Об этом в среду сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

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"10.01.2018 разоблачен и в порядке ст. 208 УПК Украины задержан на месте происшествия адвокат, который требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 15 тыс долларов США, за содействие в не привлечении лица к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия, направленные на объективное установление обстоятельств уголовного правонарушения, в том числе, проводится ряд осмотров и обысков, допрашиваются заявитель и свидетели.

"Решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и избрании последнему меры пресечения", - сообщает прокуратура.

За совершенное уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.