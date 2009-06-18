Луценко о коррупции, слоне, фольклоре и "рафинадном отделе"

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что важным шагом в преодолении коррупции в государстве станет обеспечение неотвратимости наказания взяточников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции во Львове.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что каждый «год милиция фиксирует 3 тысячи взяток», однако «бандиты до сих пор не в тюрьмах», поскольку дела «зависают» и не доходят до логического завершения.

«Милиция каждый год лепит слона, а имеет из этого муху, поскольку далеко не каждое дело доходит до суда, а взяточники не всегда несут наказание», - отметил министр.

Ю.ЛУЦЕНКО сравнил этот процесс с работой сахарного завода, когда «МВД собирает свеклу, прокуратура делает из нее сахар, а суды этот сахар «запаковывают», делают рафинад. Собственно, к этому «рафинадному отделу» есть большие вопросы».

Отвечая на вопрос журналистов относительно дальнейшей судьбы львовского судьи Игоря ЗВАРИЧА в контексте того, не помогут ли и ему коллеги-судьи избежать наказания, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что «в нашем государстве может быть все, правда, я не думаю, что именно судье ЗВАРИЧУ все сойдет с рук, поскольку его дело приобрело очень широкий резонанс, а сам он уже стал частью украинского фольклора (речь шла о том, что судья И.ЗВАРИЧ заявил во время пресс-конференции, что изъятые у него деньги – «насеяли посевальники» – УНИАН). Правда, не могу сказать что-то новое по этому делу, поскольку оно не наше, а СБУ и Генпрокуратуры».