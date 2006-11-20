ГПУ проверит, как Апелляционный суд Крыма рассудил Коваленко и Вольво

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правосудия обратился к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с письмом, в котором просит прокуратуру провести проверку обращения гражданина Украины Сергея КОВАЛЕНКО относительно возможных нарушений при рассмотрении в Апелляционном суде Крыма дела, где он выступает истцом против автомобильного концерна “Вольво”. Письмо подписано заместителем председателя комитета Дмитрием ПРИТЫКОЙ, проинформировали УНИАН в комитете.

Как раньше сообщал УНИАН, 23 февраля этого года Железнодорожный суд г. Симферополя принял решение о взыскании с компании Volvo Car Corporation и ее киевской дочерней компании «Викинг Моторз» в интересах С.КОВАЛЕНКО 53 млн. дол. компенсации за потерянное здоровье после аварии на автомобиле “Вольво”. Но 28 августа 2006 года Апелляционный суд АРК, рассмотрев жалобу ответчиков, отменил принятое решение. С.КОВАЛЕНКО и его адвокаты считают решение апелляционной инстанции незаконным, потому добиваются его отмены правовыми методами. Как сообщал С.КОВАЛЕНКО, в связи с наличием родственных связей между владельцами юридической фирмы, где работают юристы, представлявшие “Вольво”, и руководителем Апелляционного суда АРК, он просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО дать распоряжение Генеральной прокуратуре изучить обстоятельства вынесения постановления Апелляционным судом АРК и дать ему правовую оценку. Позже он подал кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Крыма в Верховный Суд, в настоящее время эта жалоба рассматривается ВСУ.

В письме в Генпрокуратуру Д.ПРИТЫКА, в частности, сообщает, что С.КОВАЛЕНКО обратился с просьбой дать правовую оценку действиям работников “Крымской юридической компании”, а также действиям председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым М.ТЮТЮННИКА, его первого заместителя С.ЛУНИНА относительно возможных нарушений во время рассмотрения дела, которые могли привести к заведомо неправосудного решения по делу.

Учитывая большой международный общественный резонанс по указанному делу, заместитель председателя парламентского комитета просит провести проверку изложенных в обращении фактов в сжатые сроки. В частности, считает Д.ПРИТЫКА, необходимо тщательно исследовать факты наличия семейных отношений владельцев, обнаружить, насколько они могли повлиять на рассмотрение дела. С целью принятия комитетом законного решения один из его руководителей просит предоставить обстоятельную информацию по результатам проверки.

Справка УНИАН. В июне 1998 года житель Крыма С.КОВАЛЕНКО попал в автокатастрофу на автомобиле Volvo С70 Coupe. Эта марка авто, оборудованная системой подушек безопасности, широко рекламировалась как один из самых безопасных автомобилей последних лет. Однако во время аварии ни одна из подушек безопасности не сработала. В декабре 2000 года С.КОВАЛЕНКО подал иск в Железнодорожный райсуд г. Симферополя, в котором определил сумму причиненного ему вреда в 70 млн. дол. Материальный ущерб - потеря автомобиля, здоровья и бизнеса – была оценена им в 20 млн. долларов, моральный - потеря семьи и получение в 34 года инвалидности ІІ группы – в 50 млн. долларов. В феврале этого года суд вынес решение о взыскании в интересах С.КОВАЛЕНКО компенсации в сумме 44 млн. долларов, позже она была увеличена до 53 млн. долларов.