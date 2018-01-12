В Житомире в рамках новогодне-рождественских праздников проведут встречу «Новогодняя шкатулка».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

"17 января в 17:00 часов состоится вечер-встреча «Новогодняя шкатулка» вокального ансамбля «Казацкая Берегиня»",- сказано в сообщении.

Там также отмечается, что праздничное мероприятие состоится в Доме украинской культуры.

Организаторы приглашают на него всех желающих.