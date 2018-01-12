В Житомире в рамках новогодне-рождественских праздников проведут встречу "Новогодняя шкатулка"
14:27, 12 января 2018Общество
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Там также отмечается, что праздничное мероприятие состоится в Доме украинской культуры.
В Житомире в рамках новогодне-рождественских праздников проведут встречу «Новогодняя шкатулка» / фото zt-rada.gov.ua
В Житомире в рамках новогодне-рождественских праздников проведут встречу «Новогодняя шкатулка».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.
"17 января в 17:00 часов состоится вечер-встреча «Новогодняя шкатулка» вокального ансамбля «Казацкая Берегиня»",- сказано в сообщении.
Там также отмечается, что праздничное мероприятие состоится в Доме украинской культуры.
Организаторы приглашают на него всех желающих.
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