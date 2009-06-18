Задолженность Киевэнерго превысила 600 млн. грн. – Нафтогаз

Акционерная энергетическая компания (АЭК) «Киевэнерго» продолжает наращивать задолженность за потребленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины». По состоянию на 17 июня задолженность компании за природный газ, потребленный в 2008-2009 гг. для производства тепловой и электрической энергии, составляет почти 610 млн. грн. (уровень оплаты – 54%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в настоящее время «Киевэнерго» является наибольшим должником компании за потребленный природный газ. В «Нафтогазе Украины» обеспокоены тем фактом, что «Киевэнерго» постоянно медлит с проведением расчетов за потребленный газ.

В частности, «Киевэнерго» потребляла природный газ без расчетов фактически с ноября 2008 года по март 2009 года, а также после марта 2009 года (после оплаты кредитными ресурсами 900 млн. грн.). Таким образом, АЭК «Киевэнерго» третий месяц подряд наращивает задолженность. В то же время, по данным мониторинга компании, киевляне в целом добросовестно оплачивают стоимость потребленных коммунальных услуг.

В «Нафтогазе» отмечают, что, продолжая бездоговорно и безлимитно потреблять природный газ, «Киевэнерго» нарушает действующий порядок газоснабжения и расчетов за природный газ, в т.ч. и собственные обязательства относительно проведения стопроцентных расчетов за потребленный газ.

Исходя из вышеизложенного, Государственная инспекция по энергосбережению и газоснабжающая организация были вынуждены ограничить снабжение газа на ТЭЦ-6 АЭК «Киевэнерго», которой ввиду значительной задолженности не выделены плановые ресурсы природного газа.

НАК «Нафтогаз Украины» в который раз обращает внимание руководства «Киевэнерго» и Киевской городской государственной администрации на то, что увеличение задолженности за природный газ значительно осложняет проведение расчетов с поставщиком импортированного природного газа, а также подготовку к новому отопительному сезону 2009-2010 гг.

Справка УНИАН. По состоянию на 17 июня 2009 года, по данным оперативного мониторинга, задолженность предприятий ТКЭ за природный газ, потребленный с 1 октября 2008 года, составляет 3,465 млрд. грн. (уровень оплаты – 60%).