В 2018 году Житомирщина получит 228 миллионов гривень из ГФРР на реализацию проектов - ОГА

В 2018 году Житомирская область сможет реализовать инвестиционные программы и проекты регионального развития за счет ДФРР на общую сумму 228 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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«В прошлом году Житомирская область использовала 99% средств из Государственного фонда регионального развития от суммы 134,9 млн грн и 98% средств субвенции на развитие инфраструктуры от суммы 155 млн 132,4 тыс. грн. В этом году область получит 228 млн грн на реализацию проектов в районах и объединенных территориальных общинах области», – сказано в сообщении.

Напомним, что 15 декабря прошлого года Житомирская ОГА завершила отбор инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализоваться за счет средств ГФРР в Житомирской области в 2018 году.